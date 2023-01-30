94 يوما مدة الفصل في الدعاوى بالقضاء الإداري

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وأوضح تقرير نشره مركز دعم القرار عن متوسط مدد الفصل في الدعاوى لكل المحاكم التابعة له، وفصل التقرير متوسط مدد الفصل لكل محكمة على حدة وكل مرحلة من مراحل التقاضي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية قد بلغ 94 يوما في العام الماضي، عقب أن كان 158 يوما في 2020م، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يوما للعام الماضي عقب أن كان 198 يوما في 2020م، وبهذه الإحصاءات لمتوسط مدد الفصل في الدعاوى يكون ديوان المظالم قد تجاوز ما تستهدفه استراتيجيته في 2025م.
ويتابع ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الديوان الشيخ الدكتور خالد اليوسف خفض مدد الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية، بتوفير الكوادر البشرية القضائية والإدارية المؤهلة، وبما يمتلكه من إمكانات تقنية ورقمية يسرت جوانب إجرائية في هذا الشأن؛ سعيا لتحقيق ما رسمه في استراتيجيته من تقليص لأمد التقاضي بمختلف المراحل وفي جميع محاكمه.
متوسط مدد الفصل في الدعاوى:
المحاكم الإدارية
- 198 يوما في 2020
- 98 يوما في 2022
- 50.5% معدل التقليص
محاكم الاستئناف الإدارية
- 158 يوما في 2020
- 94 يوما في 2022
- 41% معدل التقليص
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