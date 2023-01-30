شكرا لقرائتكم خبر إصدار تأشيرة المرور لزيارة القادمين جوا الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها، أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين «جوا» الكترونيا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، إذ تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في الدخول إلى المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون ابتداء من أمس، وذلك خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة «جوا» عبر المنصات الالكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليجري تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، وإرسالها للمستفيد عبر البريد الالكتروني.

وأكدت أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين، ووجهة سياحية عالمية.

تأشيرة المرور للزيارة

