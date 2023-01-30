شكرا لقرائتكم خبر إصدار تأشيرة المرور لزيارة القادمين جوا الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون ابتداء من أمس، وذلك خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة «جوا» عبر المنصات الالكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليجري تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، وإرسالها للمستفيد عبر البريد الالكتروني.وأكدت أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين، ووجهة سياحية عالمية.
تأشيرة المرور للزيارة
- تصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر
- تمتد صلاحيتها 3 أشهر
- تتيح الإقامة بالمملكة 4 أيام
كانت هذه تفاصيل خبر إصدار تأشيرة المرور لزيارة القادمين جوا الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.