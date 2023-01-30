شراكة استراتيجية سعودية عالمية لاستشراف مستقبل الإعلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستشراف مستقبل الإعلام، وقع المنتدى السعودي للإعلام والرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الإعلامي في النسخة الثانية من المنتدى، التي من المقرر أن تنعقد في الرياض من الفترة 20 - 21 فبراير المقبل.

وتشمل الاتفاقية مشاركة كبار مسؤولي الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام من خلال جلسات نقاشية وورش عمل.

وتركز الرابطة من خلال حضورها في المنتدى على استشراف مستقبل الإعلام ووسائل النشر الحديثة، ومناقشة توجهاته والأساليب المبتكرة التي تمكن من الارتقاء به والمحافظة على رسالته وقيمه وأهدافه.

وأوضح رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد الحارثي أن الشراكة مع الرابطة تشكل إضافة نوعية لبرنامج المنتدى نظرا لما تتمتع به الرابطة من حضور مؤثر في صناعة النشر والإعلام.

وتزود الرابطة العالمية المشهد الدولي بالخبرة الإعلامية والخدمات للابتكار والازدهار في عالم رقمي وأداء دورهم في المجتمع، كما تتعاون الرابطة مع شبكة عالمية مكونة 3000 شركة لنشر الأخبار ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وكذلك مع قرابة 18000 مطبوعة في 120 دولة.

وتمثل الرابطة العالمية مركزا للمعرفة وموردا عالميا رائد لقادة وسائل الإعلام والمحررين والصحفيين، والوسائل الرقمية وناشري الأخبار، وتركز على مجالات حرية الصحافة، واستدامة وسائل الإعلام، والابتكار الإعلامي، واستخدام أكثر من 10000 إعلامي يعملون في 3500 مؤسسة إخبارية ورقمية لخدمة الرابطة سنويا.

المنتدى السعودي للإعلام:

