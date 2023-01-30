«بيت نصيف» المحطة الأخيرة للمستكشف البريطاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت مسيرة رحلة «إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية» بقيادة المستكشف مارك إيفانز وفريقه إلى «بيت نصيف» في ختام مسيرتها، مسجلة بذلك ما يقارب مسيرة 1300 كيل من وسط المملكة إلى غربها، والتي انطلقت الاثنين الموافق 17 يناير 2023 من حي الطريف بالدرعية، بهدف التعرف على الصحراء.

وتجول المستكشف مارك إيفانز وفريقه داخل جدة التاريخية « بيت نصيف»، والذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية في قلب جدة، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1289هـ، على يد الشيخ عمر أفندي نصيف، واستغرق بناؤه 4 سنوات على أيدي أمهر البنائين، ويعبّر طرازه المعماري عن حقبة تاريخية تعكس تطور الفن المعماري القديم بجدة.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة مازن الحملي، أن رحلة «إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية» ستعود بالنفع على السياحة بالمملكة، لا سيما أن الرحلة تقتفي خطى عبدالله فيلبي في رحلته عام 1917م، متمنيا للرحالة في زيارتهم جدة التاريخية وبيت نصيف الاستمتاع بما فيها من معالم أثرية.