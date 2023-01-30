مبادرات تأهيلية للمقبلات على الزواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج، أطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة 5 مبادرات خدمية وتأهيلية خلال المدة الماضية استفاد منها 2116 عروسا من خلال تقديم 3184 خدمة موجهة للمقبلات على الزواج؛ بوصف الفتاة الأساس في استقرار الأسرة، وذلك عبر 41 دورة تدريبية.

وتتوج الجمعية منجزاتها بحفل «فرح جدة» 2023م في دورته الـ22 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة الأربعاء 8 فبراير المقبل، بحضور عدد كبير من المسؤولين ووجهاء المجتمع وأصحاب الأعمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أنس زرعة أن مثل هذه المبادرات تهدف لتنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات، ومواجهة الخلافات الزوجية، منوها بدعم ورعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة مختلف أعمال ومناشط الجمعية الاجتماعية المختلفة.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للجمعية زياد فلمبان أن الجمعية عملت عبر 4 برامج خدمية على رسم الفرحة في وجه كل عروسة، وخدمة المقبلات على الزواج بمبالغ مالية أسهمت في خفض الهدر المالي والجهد والوقت، إلى جانب مجموعة من الخدمات الاستشارية المتنوعة، منوها إلى أن جمعية زواج تسعى عبر هذه المبادرات النوعية إلى المشاركة في إسعاد العروسة وتلبية احتياجاتها كاملة بأعلى معايير الجودة والإتقان في مكان واحد.