برنامج إثرائي لتنمية مهارات الطلاب في حل المشكلات

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ويمكن البرنامج الطلبة من ممارسة أنشطة علمية تحت إشراف مختصين وتدريبهم على التفكير الناقد والإبداعي ومهارات التفكير العليا، وتنمية ثقة الطالب الموهوب بنفسه من خلال تنظيم ذاته وتوجيهها واستيعابها.ويتضمن البرنامج 3 معايير لترشيح الطلبة وهي أن يكون الطالب حاصلا على 95% فأعلى في مواد الرياضيات والعلوم، أو يكون من الحائزين على جوائز محلية أو إقليمية في المجالات العلمية، أو من الذين لديهم الشغف والدافعية والالتزام، مع مراعاة التوازن في ترشيح الطلبة من الجنسين. وستكون هناك 3 برامج تستهدف 63 طالبا وطالبة من دول الخليج العربي بمعدل 21 طالبا وطالبة في كل برنامج، ويقدم باللغة العربية.
يذكر أن «البرنامج يتاح لطلبة التعليم العام من الصف السادس ابتدائي إلى الصف الثاني متوسط، وسيتم تنفيذه خلال العام الدراسي أيام السبت بواقع 4 ساعات في كل يوم، ولمدة 9 أسابيع ولإجمالي ساعات تبلغ 36 ساعة، وذلك من خلال منصة التعليم الالكتروني عن بعد.
أهداف البرنامج:
- توفير بيئة علمية تمكن الطلبة من مخالطة أقرانهم الموهوبين.
- توفير فرص لتعزيز خبراتهم وتعميق مستوى المعرفة لديهم.
- توسيع مداركهم العقلية والمعرفية.
- مساعدتهم على الاكتشافات العلمية لبناء أهداف مستقبلية.
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