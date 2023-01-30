شكرا لقرائتكم خبر مباشرة 63 ألف حالة مرضية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 63673 حالة خلال 2022.

وأوضحت أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى، والحوادث المرورية جاءت ثانيا، وحالات الإغماء ثالثا، في النسب الأعلى لطلب الفرق الإسعافية خلال العام الماضي.

وتعاملت الفرق الإسعافية بكفاءة عالية خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، إذ تمتلك هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكون من حافلات عدة وعربات مجهزة تجهيزا كاملا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف، إضافة إلى خدمة الإسعاف الجوي.

النسب الأعلى لطلب الفرق

