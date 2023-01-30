مباشرة 63 ألف حالة مرضية بالمدينة المنورة

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وأوضحت أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى، والحوادث المرورية جاءت ثانيا، وحالات الإغماء ثالثا، في النسب الأعلى لطلب الفرق الإسعافية خلال العام الماضي.وتعاملت الفرق الإسعافية بكفاءة عالية خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، إذ تمتلك هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكون من حافلات عدة وعربات مجهزة تجهيزا كاملا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف، إضافة إلى خدمة الإسعاف الجوي.
النسب الأعلى لطلب الفرق
- الحالات المرضية
- الحوادث المرورية
- حالات الإغماء
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