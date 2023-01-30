شكرا لقرائتكم خبر جائزة بقيمة 100 ألف ريال لطلاب ثانويات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة تعليم جدة عن إطلاق جائزة «صناعيو المستقبل» بفئاتها الثلاث - المبدع والمكتشف والسفير -، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بجدة، قيمة جوائزها 100 ألف ريال مع الالتزام بتوظيف 30 فائزا وفائزة للعمل خلال فترة الصيف في المصانع المشاركة في مبادرة «صناعيو المستقبل»، وتدريب 1000 طالب وطالبة.

وأعرب مدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع خلال الملتقى التعريفي بمبادرة «صناعيو المستقبل» التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، عن شكره لمحافظة جدة، ووزارة الصناعة والمجلس الصناعي بغرفة جدة التجارية، وجمعية المبادرات المتميزة والشركاء المؤسسين للمبادرة، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وكافة شركاء النجاح على تقديم ودعم مثل هذه المبادرة الرائدة.

وتهدف المبادرة إلى إطلاق مشروع يستهدف الطلبة بمدارس التعليم العام الثانوية بجدة من خلال فتح نافذة جديدة لهم من خلال الزيارات الميدانية والتدريب للشركات والمصانع المنتجة والتعرف على القوة الصناعية الموجودة بالمملكة وبالتحديد في محافظة جدة ما يتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030، حيث يسعى البرنامج مع الشركاء لرفع الدافعية لدى الطلبة للعمل في مجالات الصناعة وقيام القطاع الخاص بتأهيلهم وتقديم الدعم الكامل لهم.