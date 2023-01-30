السعودية اليوم / "سُبل" ناقل لوجستي في مهرجان الكليجا 14



بريدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

يشارك البريد السعودي "سُبل" كناقل لوجستي في مهرجان “ الكليجا “14 بمدينة التمور ببريدة، الذي تنظِّمُه الغرفة التجارية في القصيم.

وتقدِّم “سُبل" خدمات التغليف والشحن طيلة أيام المهرجان للزوار لجميع مناطق المملكة، كما تستعرض من خلال ركنها الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن ضمنها ( منصة SMEs الإلكترونية ) التي صُمِّمَت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولرواد ورائدات الأعمال، والأسر المنتجة والأفراد.

وتأتي مشاركة البريد السعودي "سُبل" لاستعراض منتجاتها وخدماتها اللوجستية والإلكترونية التي تقدمها لشركائها وعملائها، التي تسهم في تسريع أعمالهم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الحكومية الرقمية التي تحاكي تطلعاتهم وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي بشكل عام.

يذكر أن مهرجان الكليجا يستهدف دعم الأسر المنتجة التي تعمل على إنتاج هذه الأكلة الشعبية، وتعزيز صناعات شعبية أخرى في منطقة القصيم.

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22:58ت م

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