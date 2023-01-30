

جدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج، وذلك على محافظتي الليث والقنفذة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

22:17ت م

0206





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.