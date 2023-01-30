شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة، بعد أن صام عن التهديف بالمباريات الأخيرة مع الريدز.

وزارة الرياضة السعودية تفاوض صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن النجم المصري محمد صلاح، يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تداول أخبار عن رحيله من الريدز بالفترة القادمة.

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين، وجه للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، خاصة بعد أن انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الشتاء الحالي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، حتى يونيو 2025.

وأكدت التقارير على أن وزارة الرياضة السعودية، تفاوض الثنائي المصري محمد صلاح، للانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال السنوات القادمة.

ويرتبط النجم المصري، بعقد مع ليفربول الإنجليزي، حتى شهر يونيو المقبل من عام 2025، بالإضافة إلى تداول أنباء رحيله عن الريدز بالفترة المقبلة.