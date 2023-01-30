شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد يوجه تحذير ناري للهلال قبل مواجهة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام المهدي النفطي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بتوجيه تحذير لنادي الهلال، قبل مواجهتهم في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم السبت القادم، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالمللأندية.

والفائز من مباراة الهلال والوداد المغربي، سوف يواجه فلامنجو البرازيلي في 7 فبراير المقبل، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالمللأندية.

وتحدث النفطي في تصريحات لموقع البطولة المغربي الرسمي: الوداد لم يستقبل أي هدف في آخر 5 أو 6 مباريات، والفريق قوي دفاعيًا،وسيكون بحاجة إليه أمام الهلال.

وتابع: علينا الاستعداد للمسابقة؛ لأنك تلعب من أجل الفوز، وحظوظ الوداد كبيرة للفوز بكأس العالم، ولكن ينتظرنا عمل كبير.