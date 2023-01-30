شكرا لقرائتكم معرض فني يجمع مواهب سعودية وإماراتية في منصة افتراضية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحتضن مدينة الرياض فعاليات معرض بالفن أقرب، بمشاركة فنانين سعوديين وإماراتيين عبر تقنيات الواقع الافتراضي، حيث تقدم تجربة فنية كاملة للزائر أينما كان.

ويحظى المعرض الافتراضي الذي انطلق أول يناير الجاري ويستمر حتى منتصف شهر مارس، بمشاركة عدد من المواهب الشابة في إطار جهود السفارة لتعزيز العلاقات الثقافية بين فناني البلدين الشقيقين من الشباب والمساهمة في رعاية المواهب السعودية والإماراتية وإبرازها.

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25 عملًا فنيًّا

يجمع المعرض 25 عملًا فنيًّا يتيح للزائرين فرصة التجول فيه محاكاةً لتجربة زيارة المعارض الفنية على أرض الواقع، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الفنانين، ومشاهدة المزيد من أعمالهم، من خلال الدخول إلى حساباتهم عبر منصة إنستجرام، المدونة أسفل أعمالهم.

ويهدف معرض بالفن أقرب إلى جمع الفنانين الشباب والناشئين من البلدين الشقيقين تحت منصة واحدة تختصر بينهم المسافات.

ويمكن الاستمتاع بزيارة المعرض من خلال الضغط هنا.