شكرا لقرائتكم كرتونة فقع بـ 3150 ريالًا في سوق عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهر مقطع فيديو متداول بيع كرتونة فقع بداخل سوق عرعر بسعر كبير بلغ 3150 ريالًا.

وعلق ناشر الفيديو على موقع تيك توك، جاسر الصقري الصقري بالقول: بـ 3150 ريالًا بيع كرتون موز مليان فقع في سوق عرعر للفقع.

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تضمن الفيديو بيع الكرتون بما يشبه بـ المزاد العلني حتى وصل السعر إلى 3150 ريالًا.

تشهد أسواق الكمأ أو ما يعرف بـ”الفقع” إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.

أعلى مبيعات

وسجل سوق الفقع في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250,000 ريال خلال الـ 10 أيام الماضية، إذ تعد الأعلى على مستوى المنطقة، بحسب إفادة بائع الفقع فهد فروان، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من الفقع من 350 وأكثر، أما الفقع صغير الحجم فتتراوح أسعاره بين 500 و700 ريال لكرتون الفلين الصغير، كما تتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي، فيما تشهد أسواق محافظة طريف التي خصصتها بلدية المحافظة بيعًا بكميات متوسطة، إذ وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال.