شكرا لقرائتكم خبر استثمار المباني تحول استراتيجي في تطوير المدارس الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أصدرت وزارة التعليم قرارا يسمح للمدارس الأهلية باستثمار مبانيها خارج أوقات الدراسة وفي الإجازات وفقا لضوابط محددة، أكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد الشمري لـ«مكة» أن هذا القرار يشكل تحولا استراتيجيا في رؤية الوزارة لقطاع التعليم الأهلي بقيادة وزير التعليم يوسف البنيان الذي أصدر قرارات أخرى مشابهة تدل على فكر جديد يجمع بين الحرص على جودة العملية التعليمية، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي.

وأشار إلى أن القرار يأتي على أثر اجتماع لوزير التعليم مع المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي جرى الأربعاء الماضي تم فيه نقاش أبرز المطالب لرفع كفاءة وجاذبية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.

الفرق بين استثمار المباني في النشاط الرئيس لكل من الروضة ومركز الضيافة:

عدد أيام الدوام الصباحي في السنة







مبنى الروضة 185



مبنى مركز الضيافة 365



نسبة الروضة للمركز 50%



عدد ساعات التشغيل الصباحي في السنة





مبنى الروضة 148‪0



مبنى مركز الضيافة 292‪0



نسبة الروضة للمركز 50%



عدد أيام التشغيل المسائي في السنة





مبنى الروضة 0



مبنى مركز الضيافة 365



نسبة الروضة للمركز 0%



عدد ساعات التشغيل المسائي في السنة





مبنى الروضة 0



مبنى مركز الضيافة 292‪0



نسبة الروضة للمركز 0%



مجموع عدد الساعات في السنة





مبنى الروضة 148‪0



مبنى مركز الضيافة 584‪0



نسبة الروضة للمركز 25%



الفرق بين استثمار دوام الموظفات في النشاط الرئيس لكل من الروضة ومركز الضيافة:

عدد أيام الدوام في السنة





معلمات الروضة 185‪



معلمات مركز الرعاية 282‪



نسبة الروضة للمركز 65%



عدد ساعات الدوام في السنة