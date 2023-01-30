استثمار المباني تحول استراتيجي في تطوير المدارس الأهلية

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وأشار إلى أن القرار يأتي على أثر اجتماع لوزير التعليم مع المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي جرى الأربعاء الماضي تم فيه نقاش أبرز المطالب لرفع كفاءة وجاذبية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.الفرق بين استثمار المباني في النشاط الرئيس لكل من الروضة ومركز الضيافة:
عدد أيام الدوام الصباحي في السنة
- مبنى الروضة 185
- مبنى مركز الضيافة 365
- نسبة الروضة للمركز 50%
عدد ساعات التشغيل الصباحي في السنة
- مبنى الروضة 1480
- مبنى مركز الضيافة 2920
- نسبة الروضة للمركز 50%
عدد أيام التشغيل المسائي في السنة
- مبنى الروضة 0
- مبنى مركز الضيافة 365
- نسبة الروضة للمركز 0%
عدد ساعات التشغيل المسائي في السنة
- مبنى الروضة 0
- مبنى مركز الضيافة 2920
- نسبة الروضة للمركز 0%
مجموع عدد الساعات في السنة
- مبنى الروضة 1480
- مبنى مركز الضيافة 5840
- نسبة الروضة للمركز 25%
الفرق بين استثمار دوام الموظفات في النشاط الرئيس لكل من الروضة ومركز الضيافة:
عدد أيام الدوام في السنة
- معلمات الروضة 185
- معلمات مركز الرعاية 282
- نسبة الروضة للمركز 65%
عدد ساعات الدوام في السنة
- معلمات الروضة 1480
- معلمات مركز الرعاية 2256
- نسبة الروضة للمركز 65%
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