شكرا لقرائتكم خبر أوسمة شرف لمدارس جلوب البيئي من وكالة ناسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات ، أن الثانوية الرابعة والعشرون حصدت 10 أوسمة شرف في كل من: الغلاف الجوي المتقدم، الغلاف الجوي، المناخ، الأرض كنظام، الهيدرولوجيا (الغلاف المائي)، الغطاء الأرضي، عموم جلوب، الفينولوجيا، خصائص التربة، رطوبة ودرجة حرارة التربة، هذا وفازت الثانوية الثانية بـ 3 أوسمة شرف في كل من الهدرولوجيا، والفينولوجيا، والتربة.ويهدف برنامج «جلوب البيئي» إلى تحسين الوعي البيئي والتعلم الذاتي لطرق البحث العلمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والشراكة العلمية التي تعني بالتعلم والملاحظة من أجل إفادة البيئة، وإكساب الطالبات مهارة البحث العلمي التطبيقي، وتنمية حب خدمة البيئة في نفوسهن، وتعزيز تقدير العمل الجماعي لأدائهن، وإكسابهن مهارات التعلم الذاتي ومهارات أخذ القياسات العلمية وتفسيرها، ومساعدتهن على فهم استنتاج الحقائق والبيانات المرتبطة بالعلوم البيئة المختلفة، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في كل العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الرياضيات والجغرافيا، والإسهام في إعداد ورعاية علماء المستقبل، مساعدة طالبات المدارس والمعلمات على واكتساب المبادئ والقيم والاتجاهات البيئية، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطالبات في أنحاء العالم، وتطبيق استراتيجية التعلم عن بعد في العملية التعليمية.
أهم أهداف البرنامج:
- تحسين الوعي البيئي والتعلم الذاتي.
- إكساب الطالبات مهارة البحث العلمي.
- تنمية حب خدمة البيئة في نفوسهم.
- تعزيز تقدير العمل الجماعي.
- إكسابهم مهارات التعلم الذاتي.
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