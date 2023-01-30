شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في دبلوم تعليم العربية بجامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف البرنامج الذي يستمر التسجيل فيه حتى 12 من مارس المقبل، إلى إكساب الخريجات مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها، استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة، وتمكين الخريجة من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، وتعريفهن بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.ويعد البرنامج فرصة لتعلم اللغة العربية للراغبات غير العربيات، اللاتي لا يشملهن نظام المنح الخارجية والداخلية، من خلال نظام فصلي في 6 مستويات يمثل كل مستوى فصلا دراسيا واحدا، وتحصل الطالبة بعد نهاية البرنامج على شهادة دبلوم في اللغة العربية للناطقات بغيرها.
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