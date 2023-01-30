السعودية اليوم / عاصفة ثلجية تلغي 660 رحلة جوية وتأخر 1500 أخرى داخلية وخارجية بالولايات المتحدة



تكساس 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

تسببت عاصفة ثلجية شتوية في إلغاء 660 رحلة جوية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية في حين تأخرت 1500 رحلة وفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware.

وأوضحت السلطات في ولاية تكساس، في بيان صحفي اليوم، أن عدد من الجامعات أغلقت مقارها وألغت بعض الأنشطة بسبب العاصفة.

ونصحت السلطات المحلية في الولاية، قائدي المركبات بتقليل السرعة، حيث أن تراكمات الجليد أو الصقيع قد تسبب في انزلاقات بالطرق.

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21:23ت م

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