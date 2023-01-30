السعودية اليوم / عَقْدُ الاجتماعِ الأول لمديري التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

عَقَدَ مديرو التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - اليوم- اجتماعَهم الأولَ، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة وفود من مديريات التعاون العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثِّل الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثِّل عن القيادة العسكرية الموحَّدة.

وتم - خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعدد من المقترحات ذات العلاقة بالتعاون العسكري، التي تسهم في تطوير بيئة العمل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.

// انتهى //

20:48ت م

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