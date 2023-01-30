السعودية اليوم / سموُّ أمينِ منطقة الرياض يجتمع ببرنامج جودة الحياة



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

عقدَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عياف بن عبدالعزيز، أمين منطقة الرياض - اليوم- اجتماعاً مع برنامج جودة الحياة، بحضور الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد البكر، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الأمانة والبرنامج.

وفي بداية الاجتماع قدَّم البكر عرضًا عن أعمال وجهود البرنامج خلال المدة الماضية، تناول خلاله أبرز الأعمال والشراكات التي نُفِّذَت والتي يجري العمل عليها من قبل برنامج جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة من خلال شركاء البرنامج.

وقد ثمَّن صاحبُ السموِّ الامير فيصل ين عياف، جهودَ برنامج جودة الحياة والقائمين عليه، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات هو أحد مقومات النجاح،موجِّهًا سموُّه بتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين؛ لوضع أولويات العمل والتعاون في المستقبل.

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20:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.