شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة في قائمة الهلال المشاركة في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم للأندية في نسخته الجارية 2022، المقرر أن تقام بدولة المغرب.

قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2022

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت 365" قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في مونديال الأندية، والتي جاءت على النحو التالي..

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان.

الدفاع: محمد جحفلي، خليفة الدوسري، جانج هيون سو، متعب المفرج، علي البليهي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري.

الوسط: اندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، عبد الله عطيف، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، جوستافو كويلار، محمد القحطاني.

الشق الهجومي: عبد الله الحمدان، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، موسى ماريجا.

قائد الهلال يغيب عن المونديال

ويغيب قائد الهلال سلمان الفرج، عن منافسات المونديال، بسبب عدم جاهزيته للسفر برفقة بعثة الفريق في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى محمد البريك وحمد اليامي لمواصلتهما برنامجيهما التأهيليين في مقر النادي.

الهلال يفتتح مشواره في المونديال أمام الوداد

في سياق متصل، يفتتح الهلال مشواره في كأس العالم أنام الوداد المغربي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام البطولة بالمغرب خلال الفترة بين 1 و11 فبراير القادم.