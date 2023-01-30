شكرا لقرائتكم طيران ناس يتيح طلب تأشيرة المرور للزيارة جوًا إلكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إمكانية حصول المسافرين على متن رحلاته على تأشيرة المرور للزيارة “جوًا” إلكترونيًا لدخول المملكة العربية السعودية لأربعة أيام مع صلاحية تمتد لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لشروط ومتطلبات وزارة الخارجية ابتداءً من يوم الاثنين 30 يناير 2023.

وسيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكر السفر على متن رحلات طيران ناس، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المرور عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com، من خلال تمريرها آليًا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

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وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا أن تسهم هذه الخدمة في زيادة عدد زوار المملكة من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال وقال “رسخت رؤية السعودية 2030 أسس التعاون بين القطاعات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى بما يخدم أهداف المملكة في كافة القطاعات، واليوم نرى تطبيقًا عمليا لهذا التكامل والتعاون عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها”.

وأكد المهنا أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والأعمال عبر تسهيل زيارات الأعمال السريعة إلى البلاد، وكنقطة اتصال بين مختلف دول وقارات العالم، مشيرًا إلى أنها تأتي اتساقًا مع استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، وربط مدن المملكة مع 250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنويًا.

وينتظر أن يستفيد آلاف السياح من تأشيرة المرور لحضور الفعاليات الثقافية والترفيهية المتعددة التي تقام على مدار العام في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى المعتمرين الذين سوف يتمكنون من أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، كما أنها ستمثل فرصة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم لدخول السعودية بسهولة وإنهاء أعمالهم وصفقاتهم وعقد اجتماعاتهم مع نظرائهم داخل المملكة.