تطوير بحيرة الأصفر ومتنزه العيون

استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، والوفد المرافق له.

وأكد الأمير سعود أهمية الاهتمام بالمقدرات الطبيعية، لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان، مطلعاً على برامج ونشاطات المركز وإستراتيجية العمل البيئي، التي يقوم عليها المركز وبرامج مكافحة التصحر، موجها بتسريع خطوات تطوير متنزه بحيرة الأصفر ومتنزه بحيرة العيون، وبرفع معدل إنتاج الشتلات لزيادة نسبة الغطاء النباتي في المحافظة.