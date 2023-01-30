تطوير بحيرة الأصفر ومتنزه العيون

وأكد الأمير سعود أهمية الاهتمام بالمقدرات الطبيعية، لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان، مطلعاً على برامج ونشاطات المركز وإستراتيجية العمل البيئي، التي يقوم عليها المركز وبرامج مكافحة التصحر، موجها بتسريع خطوات تطوير متنزه بحيرة الأصفر ومتنزه بحيرة العيون، وبرفع معدل إنتاج الشتلات لزيادة نسبة الغطاء النباتي في المحافظة.
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