السعودية اليوم / الدكتور اليوسف يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم لأربع سنوات قادمة.

وثمن معاليه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها واستقرارها.

// انتهى //

19:39ت م

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