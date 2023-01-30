السعودية اليوم / ‏جامعة الحدود الشمالية ومعهد تقنيات التعدين يبحثان سبل التعاون بينهما



عرعر 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية‬ ‏الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم، مدير معهد تقنيات التعدين والهيدروكربونات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور ثامر العتيبي.

وجرى خلال اللقاء, استعراض مبادرات مكتب التعدين بالجامعة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة ببرامج مركز تقنيات التعدين وسبل التعاون بينهما.

// انتهى //

19:25ت م

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