السعودية اليوم / برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الفريق اليحيى يدشن (4) خدمات إلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى (4) خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة شملت خدمة طلب توصيل بطاقة الهوية الوطنية للإصدار الأول عبر البريد إلى العنوان الوطني للمستفيد، وخدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، وخدمة المساعد الذكي لرفع الصورة الشخصية في خدمات الهوية الوطنية، وخدمة بياناتي المطورة.

وأوضح أن الخدمات المدشنة تمكن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتطبيق "أبشر" للهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

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18:57ت م

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