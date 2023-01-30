شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يشارك النادي الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية، وذلك وفقا للأئحة المونديال التي تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، بعد أن حل وصيفا لفريق الوداد المغربي حامل اللقب الإفريقي في المونديال بصفته صاحب الضيافه.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر لمواجهة نظيره نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، في أولي مباريات بطولة كأس العالم للأندية مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 1 من شهر فبراير المقبل.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب ابن بطوط فى طنجة.



تردد القنوات الناقلة لمبارة الاهلي وأوكلاند سيتي

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: العرب سات

-التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الاهلي وأكلاند سيتي

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.