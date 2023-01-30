شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر لخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي من المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ويواجه النادي الأهلي نظيره خ أوكلاند سيتي النيوزلندي، في أولي مباريات بطولة كأس العالم للأندية مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 1 من شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب ابن بطوط فى طنجة.

ويشارك المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة فى تاريخه، ممثلا عن القارة الأفريقية بعد أن شارك الوداد المغربي حامل اللقب الإفريقي في المونديال بصفته صاحب الضيافه.