شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يفاجئ النصر برسالة غير مباشرة بعد التتويج بالسوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، رسالة غير مباشرة إلى النصر ناديه السابق، عقب التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وقاد حمدالله فريقه لتحقيق لقب السوبر السعودي، عقب الفوز أمام الفيحاء بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الملك فهد بالرياض.

ونشر حمد الله فيديو للاحتفالات عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث توجه إليه زميله مدالله العليان، بالقول: "سابوه ليه (لماذا تركوه). سابوه ليه" في إشارة لرحيل حمدالله من النصر، في وقت سابق.

ورد النجم المغربي على رسالة زميله: "الذهب بهذا اللون غير"، في إشارة لناديه السابق النصر الذي سبق وأن توجه معه بلقب السوبر.

كان نادي النصر السعودي قد فسخ عقد اللاعب المغربي بسبب مشاكل متراكمة دفعت الجانبين للجود إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " لحل النزاع.