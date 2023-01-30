شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات النصر مع الشناوي وموقف الأهلي من رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يرصد التعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، حيث يري مسئولي العالمي أهمية التعاقد مع حارس مخضرم فى الفترة القادمة، بعد إصابة ديفيد أوسبينا الأخيرة، وفشل إنتقال نافاس للفريق السعودي.

وأفادت التقارير أن النصر تقدم بعرض رسمي لمسئولي الفريق القاهري يقترب من 4 مليون يورو، بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب مع الفريق النصراوي حال إتمام الصفقة، فى الوقت الذي ما زال مسئولي الأهلي يدرسون العرض بشكل جادي، مع إمكانية الموافقة على عرض الفريق السعودي المغري.

وفى هذا الإطار، يؤجل الأهلى باب المفاوضات فى رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، على أن يحسم الفريق قراره النهائي بعد نهاية منافسات كأس العالم للأندية، بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر.



موقف الشناوي من عرض النصر الأخير

ومن جانبه، أكد اللاعب لبعض المصادر المقربة منه أنه لن يمانع الرحيل إلى النصر فى الفترة المقبلة، شرط أن يوافق مسئولي الأهلي على رحيله، ويستفيد الجانب المصري بشكل كبير من إنتقاله إلى دوري روشن السعودي.

فى الوقت الذي يفكر فيه اللاعب فى تحقيق إستفادة مادية فى نهاية مسيرته، خاصة أن الراتب الذي عرضه عليه النصر، يتجاوز راتبه فى الأهلى بأكثر من ضعفين، الشئ الذي يجعل اللاعب يحبذ الإقبال على هذه الخطوة.