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نجم اتحاد جدة يتوقع معاناة رونالدو في الدوري السعودي

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محمد الفلاح - توقع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، معاناة البرتغالي مهاجم فريق النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتعاقد نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مع رونالدو، في صفقة خيالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالفترة الأخيرة.

واعتبر البرازيلي برونو هنريكي لاعب اتحاد جدة والفائز مع فريقه بكأس السوبر المحلي، أن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو للنصر تعكس توجه الحكومة للتركيز على .

وأضاف هنريكي، خلال حديث مع شبكة "UOL" البرازيلية: "لقد استضافت السعودية سباق فورمولا 1 وغيره من البطولات العالمية، وأي شخص يعيش هنا يلمس حجم استثمارات الحكومة السعودية في الرياضة".

وعن تجربة اللعب ضد رونالدو، عندما واجه اتحاد جدة نظيره النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، قال: "اللعب أمامه أثبت أنه لاعب مختلف تماما، حتى لو كان في سن كبير".

وتابع: "كان علينا أن نكون حذرين للغاية معه، وهذا ساعدنا على تحييده في النهاية.. كان لي الشرف أن ألعب ضده، فهو أحد أفضل اللاعبين على مر العصور".

وتوقع هنريكي أن يكون رونالدو هداف الدوري السعودي مستقبلا، مضيفا: "لكن العقبة التي تواجهه، هي أن اللاعبين المحليين تطوروا بدنيا كثيرا في السنوات الأخيرة".

واختتم: "كما أن رونالدو سيلقى منافسة كبيرة من المحترفين الأجانب بالدوري السعودي، وفي مقدمتهم رومارينهو".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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