السعودية اليوم / " معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 " يناقش دور التكنولوجيا في طب الطوارئ



دبي 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

ناقش "مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2023" الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر أربعة أيام، دور التطورات التكنولوجية والصحة الرقمية في علاج ورعاية المرضى وإنقاذ حياتهم بسرعة وكفاءة.

وتحدثت الأستاذة المساعدة في طب الطوارئ بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتورة رشا بو حميد عن أحدث الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الصحية المقدمة في الرعاية الصحية للمرضى، لافتة إلى أجهزة التشخيص المحمولة في نقاط الرعاية والطائرات الطبية بدون طيار وغيرها من التقنيات تسهم جميعها في تقليل الوقت المستغرق للوصول إلى المرضى وتوفير قدر أكبر إلى البيانات والمعلومات الصحية.

وأشارت إلى أن الوقت هو العامل الأهم في طب الطوارئ والجوهر الرئيسي لأن الثواني والدقائق مهمة جداً لحياة المريض، ولذلك فإن التقنيات المتطورة الجديدة لها تأثيراً حاسماً في قطاع رعاية الطوارئ أكثر من مجالات الرعاية الصحية الأخرى.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي يعرض "معرض الصحة العربي" عدة تقنيات تستخدم لرعاية المرضى مثل تقنية "هيكساجون الخرائط الرقمية" لتخصيص مكان رعاية المريض قبل دخول المستشفى والتي تسهم في زيادة دقة وتشخيص المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه وجهاز الذكاء الاصطناعي الذي يكتشف أمراض القلب في 20 ثانية وغيرها من أجهزة التشخيص المحمولة في نقاط الرعاية مثل جهاز تخطيط القلب التي يمكن للمرضى من خلاله إرسال البيانات إلى طبيبهم قبل دخولهم إلى غرفة الطوارئ.

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18:32ت م

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