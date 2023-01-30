السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد دعم دول المجلس لمؤتمر التغير المناخي COP 28



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم دول المجلس لمؤتمر التغير المناخي COP 28, والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه بمعالي عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري, اليوم, بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وجرى خلال اللقاء مُناقشة أوجه تعزيز ودعم وتضافر جهود المجتمع الدولي دولًا ومؤسسات وهيئات، للتعامل مع المتغيرات المناخية وحشد الجهود وتعزيز الأهداف والطموحات العالمية للتصدي الجماعي، والحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالم أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة تضمن الاستدامة.

وأكّد معاليه بأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي سيبرهن للعالم بأكمله جهود ومنجزات المسيرة للمجلس، والتي تحظى بتوجيهات ورعاية سامية من قادة دول مجلس التعاون.

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18:11ت م

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