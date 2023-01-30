السعودية اليوم / ورشة الحلول المستدامة للنزوح في دولتي السودان وجنوب السودان تبدأ بالخرطوم



الخرطوم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير,2023 م واس

عقدت الآلية السودانية لدعم منظمة الايقاد، في الخرطوم اليوم ورشة عمل تحت عنوان "مبادرة الحلول المستدامة للنزوح في السودان وجمهورية جنوب السودان"، تستمر لمدة يومين بحضور المنظمات الإقليمية والدولية والسفراء المعتمدين لدى السودان .

وقال الأمين العام لوزارة الدفاع السودانية مبعوث إيقاد لمبادرة الحلول المستدامة الفريق الركن عصام كرار: إن مجموعة من الكفاءات السودانية قامت بوضع خطة خمسية لإيجاد الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين تحتوي على 13 هدفا استراتيجيا، مشيراً إلى أن الورشة وجدت اهتماما من أعلى المستويات في الدولة.

من جانبه قال مبعوث المفوض السامي لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي السفير محمد عبدي آفي : إن الورشة تهدف لإيجاد حلول مستدامة ووضع خطة إستراتيجية لملايين اللاجئين والنازحين حتى يعيشوا في أمن وكرامة رغم محدودية الموارد.

بدوره أوضح ممثل السكرتير التنفيذي لايقاد مدير قطاع الهجرة الدكتور محمد الدومة أن هنالك حوالي 10 ملايين من اللاجئين والنازحين في السودان وجنوب السودان وكان لابد من وجود مبادرة لدعمهم،خاصة وأن هذه الأعداد في تزايدـ مضيفا أنهم في الايقاد يواجهون عدة تحديات اقتصادية مما يصعب مواصلة الدعم.

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18:07ت م

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