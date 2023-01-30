السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته (41.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان، بحوزته (41.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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17:49ت م

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