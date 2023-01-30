السعودية اليوم / أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات مستشفى حوطة بني تميم العام



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

قدم مستشفى حوطة بني تميم العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول خدماته لـ345,324 مستفيداً خلال عام 2022م الماضي.

وأوضحت الصحة أن عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ بلغ 76,759 مستفيد، و 31,608 مستفيد من العيادات الخارجية، و 4,192 مستفيد من قسم التنويم، و 3,225 مستفيد من العلاج الطبيعي، و 1,320 مستفيد من الرعاية الصحية المنزلية، و 926 مستفيد من العمليات الجراحية، كما بلغ عدد المواليد 534 مولود، و 136 مستفيد من العناية المركزة للكبار، و 100,948 مستفيد من الصيدلية، فيما بلغت عدد الفحوصات المخبرية 96,046 فحص، و 29,630 فحص إشعاعي.

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17:42ت م

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