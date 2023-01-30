السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع في مسجد بباكستان إلى 32 قتيلاً



إسلام آباد 08 رجب,1444 هـ الموافق30 يناير,2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم في مسجد بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 32 قتيلا و147 جريحاً.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى ليدي رينغ الرئيسي في بيشاور محمد عاصم أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين .

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17:31ت م

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