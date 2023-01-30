السعودية اليوم / الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينظم حفل للطلبة الحاصلين على منحة دراسية



القاهرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية اليوم حفل استقبال لـ 98 طالباً من 27 دولة إفريقية من الحاصلين على منح دراسية يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة، وذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في مصر.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية السفير محمد صالح العجوز في كلمته خلال الحفل، أن خطة الصندوق التي يعتزم تنفيذها العام الجاري تتضمن تقديم 98 منحة دراسية للطلبة بالإضافة إلى تنظيم 33 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية.

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17:29ت م

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