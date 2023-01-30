السعودية اليوم / منصة "مدينتي"بأمانة جدة تسجل أكثرمن 31 ألف عقد خلال العام الماضي



جدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

سجلت منصة إدارة المدينة "مدينتي"، بأمانة محافظة جدة خلال الماضي (31,434) عقدًا إلكترونياً بين منتجي وناقلي النفايات و(119) رخصة جمع ونقل، فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين (39,598) مستخدم منذ انشائها.

وكشف تقرير مركز "مدينتي" عن إجمالي النفايات المقدرة بأكثر من (1,613,521) طن من النفايات التجارية و(2,849,621) طن من النفايات الانشائية، فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ (37,179) ألف حاوية، بالإضافة لتأهيل (16) شركة تتبع تم ربطها بالمنصة مباشرة تعمل على تتبع أكثر من (4980) مركبة متحركة على شوارع المدينة.

وأوضح المدير العام لمركز "مدينتي" المهندس عبد الله الغامدي، أن المنصة تمكنت خلال العام الماضي من حصر المنتجين من أصحاب الرخص التجارية والإنشائية، وتطبيق اشتراطات الناقلين لرفع مستوى الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن العقود الإلكترونية بين المنتج والناقل سهلت عملية إصدار الرخص التجارية من خلال الربط مع نظام بلدي.

وأبان أن منصة "مدينتي" تمتاز بنظام تتبع موحد وتصدر الاشعارات والتنبيهات الكترونياً، مشيرًا إلى أن المنصة تعزز إجراءات الرقابة والتحكم في النفايات، وتسهم في متابعة الخطط التشغيلية للمشروعات.

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17:28ت م

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