السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تدعو متعهدي الإعاشة في الحج الى تحديث بياناتهم



مكة المكرمة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء عموم الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة والراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة لموسم حج 1444هـ الى ضرورة تحديث بياناتهم عبر منصة مركز معلومات الإعاشة بالأمانة عبر الرابط التالي : cic-eportal.com ، تمهيدا لبدء إستقبال الطلبات، وذلك في اطار الااستعدادات لموسم الحج وبهدف تقديم خدمات مميزه وبجودة عاليه .

وأوضحت الأمانة إنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول اصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج ، ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصه ، لافتةً الى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم وجبات الاعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة ، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة التغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية .

// انتهى //

17:12ت م

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