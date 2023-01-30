شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في قائمة الهلال لبطولة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، بالإعلان عن قائمة الفريق السعودي، لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم السبت القادم، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالمللأندية.

والفائز من مباراة الهلال والوداد المغربي، سوف يواجه فلامنجو البرازيلي في 7 فبراير المقبل، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالمللأندية.

وشهدت قائمة الهلال، غياب سلمان الفرج، ولكن لم تتأكد جاهزيته للسفر مع بعثة الفريق لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الهلال لبطولة كأس العالم للأندية

وجاءت قائمة الهلال لبطولة كأس العالم للأندية، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان.

خط الدفاع: محمد جحفلي، خليفة الدوسري، جانج هيون سو، متعب المفرج، علي البليهي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، معاذفقيهي، محمد الخيبري.

خط الوسط: اندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، عبد الله عطيف، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، غوستافو كويلار، محمدالقحطاني.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، موسى ماريجا.