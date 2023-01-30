شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رونالدو من المشاركة مع النصر أمام الفتح.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موقف مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في مباراة الفتح.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفتح، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتعرض كريستيانو رونالدو للإصابة، خلال مباراة النصر أمام نظيره اتحاد جدة، بكدمة في مفصل القدم.

وفشل النصر السعودي من عبور اتحاد جدة، في بطولة كأس السوبر السعودي، وتعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائيالبطولة.

وأشارت مصادرة صحفية سعودية، أن رونالدو خضع لبعض لجلسات العلاجية وتمارين لياقة خفيفة تحت إشراف المعد البدني.

وتواجد رونالدو اليوم بالعيادة الطبية، رفقة إلفارو جونزاليس مدافع الفريق، من أجل تأهيلهم من الإصابة.

وأكدت الفحوصات الطبية، أن الإصابة التي تعرض لها رونالدو أمام اتحاد جدة، لن تعيقه من التواجد للمشاركة أمام الفتح، في مواجهات بطولة دوري روشن السعودي.