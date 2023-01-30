السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل السفير الياباني



الاحساء 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة, السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أبدى السفير الياباني إعجابه بما تتميز به الأحساء سياحياً وتنموياً ومن تطور في مختلف المجالات.

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16:28ت م

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