السعودية اليوم / المنتدى السعودي للإعلام يُوقّع شراكة مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

وقّع المنتدى السعودي للإعلام والرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الإعلامي في النسخة الثانية من المنتدى، التي من المقرر أن تنعقد في الرياض من الفترة 20 - 21 فبراير 2023.

وتشمل الاتفاقية مشاركة كبار مسؤولي الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام من خلال جلسات نقاشية وورش عمل.

وتُركّز الرابطة من خلال حضورها في المنتدى السعودي للإعلام على استشراف مستقبل الإعلام ووسائل النشر الحديثة، ومناقشة توجهاته والأساليب المبتكرة التي تُمكّن من الارتقاء به والمحافظة على رسالته وقيمهِ وأهدافه.

وأوضح رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي أن الشراكة مع الرابطة تُشكّل إضافة نوعية لبرنامج المنتدى نظراً لما تتمتع به الرابطة من حضور مؤثر في صناعة النشر والإعلام.

وتُزوّد الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) المشهد الدولي بالخبرة الإعلامية والخدمات للابتكار والازدهار في عالم رقمي وأداء دورهم في المجتمع، كما تتعاون الرابطة مع شبكة عالمية مكونة 3000 شركة لنشر الأخبار ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وكذلك مع قرابة 18000 مطبوعة في 120 دولة.

وتُمثّل الرابطة العالمية مركزاً للمعرفة ومورداً عالمياً رائد لقادة وسائل الإعلام والمحررين والصحفيين، والوسائل الرقمية وناشري الأخبار، وتركز على مجالات حرية الصحافة، واستدامة وسائل الإعلام ، والابتكار الإعلامي، وإستخدام أكثر من 10000 إعلامي يعملون في 3500 مؤسسة إخبارية ورقمية لخدمة الرابطة سنوياً.

وتتهيأ العاصمة الرياض لأكبر تجمع إعلامي من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل حين تستضيف النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام، التي تشهد مشاركة أكثر من 1500 شخصية إعلامية بارزة، بينها قيادات وخبراء ومحللون ومختصون في قطاعات الإعلام من مختلف الدول العربية والعالمية.

يُذكر أن النسخة الأولى من المنتدى، التي أقيمت في الرياض أواخر عام 2019 تحت مظلة هيئة الصحفيين، حققت نجاحاً واسعاً وزخماً إعلامياً كبير، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية محلية وعربية وعالمية من 32 دولة.

// انتهى //

16:22ت م

0129





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المنتدى السعودي للإعلام يُوقّع شراكة مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.