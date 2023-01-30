

حائل 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل تقريرًا عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال موسم حج 1443هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح بن علي الزبيدي.

واطّلع سموه على جهود الرئاسة خلال موسم الحج، التي تسهم في نشر الوعي وإعانة الحجّاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الشريف، وتوعيتهم بالعقيدة الصحيحة والتحذير مما يخالفها.

// انتهى //

14:58ت م

0104





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتسلم تقريرًا عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف في موسم حج 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.