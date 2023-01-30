السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يطلع على مشاريع النقل بالمنطقة



حائل 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, على مشاريع النقل بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس تركي الحميدي, حيث استمع سموه لنبذة عن مشاريع الطرق النموذجية وأهم مشاريع النقل والاحتياجات المستقبلية للمنطقة.

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14:56ت م

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