شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يطير إلى المغرب للمشاركة بكأس العالم وطلب خاص من دياز للاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تطير بعثة نادي الهلال السعودي إلى المغرب من أجل المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المغرب خلال الفترة ما بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

طائرة خاصة لفريق الهلال للسفر إلى المغرب

وكان قد أدى الفريق مرانه يوم أمس ومن المقرر قبل أن يتواجد اللاعبون في مقر النادي عند الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية ليخوضوا المران المعتاد قبل التوجه للمطار والسفر على متن طائرة خاصة للمغرب.

وحرص المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، على توجيه طلب للاعبيه، بنسيان الخسارة أمام الفيحاء بهدف دون رد، في نصف نهائي السوبر السعودي، والتركيز على تقديم أداء جيد في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال في كأس العالم للأندية

يذكر أن الهلال السعودي سيواجه نظيره الوداد المغربي يوم السبت المقبل الموافقة 4 فبراير على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.