السعودية اليوم / "سُبل " تستعرض رحلة نجاح خدمة توصيل الأدوية وإنجازاتها في معرض الصحة العربي بدبي



دبي 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

تُشارك سبل والشركات التابعة لها ( ناقل إكسبريس و Infinite pl ) في معرض الصحة العربي "Arab Health 2023" المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023م .

وتستعرض " سبل " في جناحها حلول الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، بالإضافة للخدمات اللوجستية المتخصصة عبر خدمة البريد الدوائي.

وتُعد مشاركة البريد السعودي " سبل " فرصة لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تُساهم في تسريع الأعمال، وتهدف إلى إبراز مساهمتها في الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم رفـع تصنيـف المملكة فـي مؤشر الأداء اللوجستي وعرض خدمات تُحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.

يُذكر أن " سبل " نجحت في إيصال أكثر من 1,700,000 وصفة طبية لأكثر من 250 ألف مستفيد في أكثر من 200 مدينة وقرية بمختلف مناطق المملكة، كما وصل إجمالي المستشفيات المفعلة للخدمة أكثر من 200 مستشفى حول المملكة.

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15:52ت م

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