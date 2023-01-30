السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره العماني



الجزائر 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بالجزائر، معالي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد حالياً في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وبحث الدكتور آل الشيخ مع رئيس مجلس الشورى العماني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة لاسيما العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

كما جرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية زيادة التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتفعيل أدوار لجان الصداقة البرلمانية في المجلسين، للوصول بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى مستوياتٍ أرحب.

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15:35ت م

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