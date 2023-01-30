السعودية اليوم / أمانة نجران تزيل أكثر من 1700 طن من النفايات



نجران 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أزالت أمانة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأيام السبعة الماضية 1768 طناً من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 1693 حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ 497652 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1108 مترات طولية للأرصفة، وكنس يدوي لـ 57921 متراً طولياً، وصيانة 20 حاوية، ورفع 5696 م3 من مخلفات البناء، و 584 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3211 م2 من الحشائش.

// انتهى //

15:24ت م

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